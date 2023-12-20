Дільничні офіцери поліції затримали наркозбувача в Оболонському районі столиці

Слідчі вилучили у чоловіка 19 згортків із психотропною речовиною «Альфа-PVP», частину з яких він уже встиг збути на території району. Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Патрулюючи територію Оболонського району дільничні офіцери поліції на проспекті Оболонському затримали чоловіка, під час розповсюдження ним психотропних речовин шляхом «закладок». На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Під час особистого обшуку слідчі вилучили у фігуранта 9 згортків із психотропною речовиною «Альфа-PVP», а також 10 згортків з місць, де наркозбувач уже встиг розкласти закладки.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Одеської області, 1980 року народження.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва