Дільничний офіцер поліції викрив зловмисника у крадіжці дизпалива у фермера з Миргородського району

У Великобагачанській тергромаді, що на Миргородщині, в ніч на 12 липня, 26-річний чоловік вночі проник до домогосподарства місцевого фермера і таємно, з господарського приміщення викрав майже 200 літрів дизельного пального, 20-літрову каністру з бензином та дві каністри з тосолом.

Протиправні дії зловмисника викрив дільничний офіцер поліції, який обслуговує цю територію та оперативні працівники відділення поліції №3 (смт. Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини.

Геннадій В‘юн, тимчасовий виконувач начальника слідчого відділення Миргородського райвідділу поліції зазначив: «За фактом крадіжки в умовах воєнного стану, слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту підозру про вчинення майнового злочину та клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу. Оперативні працівники перевіряють чоловіка на причетність до інших аналогічних злочинів».

У разі доведення вини у суді, фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За матеріалами Миргородського районного відділу поліції)