Директор фірми з газової справи Онищенка після 6 років розшуку попався на кордоні

8 травня правоохоронні органи затримали директора ТОВ «ТД «Київгазенерго» Романа Якимащенка, який тривалий час переховувався від слідства на території росії та вживав заходів конспірації.

Про інформують Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро.

Ще у 2016 році Якимащенко виїхав до росії — відтоді перебував у розшуку. В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та використовував заходи конспірації щоби уникнути затримання.

Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів

За версією слідства, директор ТОВ «ТД «Київгазенерго» Роман Якимащенко був залучений у протиправну діяльність колишнього народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко. Зокрема, він брав участь у придбанні в підконтрольної злочинному угрупуванню нардепа товарної біржі природного газу за заниженою ціною та його подальшій реалізації вже за ринковими цінами. Збитки від такої «діяльності» очолюваного ним підприємства склали понад 11,5 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд 11 травня призначив Якимащенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тисяч гривень застави. // Судовий репортер