Директор комунального підприємства Донецької ОДА придбав зношене обладнання за ціною нового

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Донецької обласної державної адміністрації, недбалість якого завдала державі збитків на 16,5 млн гривень.

За попередньою інформацією, у липні 2017 року директор уклав договір про закупівлю обладнання для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп.

Невдовзі обладнання було поставлене до комунального підприємства. Директор не перевірив стан обладнання та підписав акт прийому-передачі. На підставі акту гроші за начебто нове обладнання були перераховані на рахунок постачальника.

Проте експертиза встановила, що установка для переробки ламп вже була у використанні та має високий рівень зносу. Збитки від такої закупівлі складають 16,5 млн гривень.

16 грудня 2021 року чиновнику повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.