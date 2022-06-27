Директор Рівненської АЕС через поліцію знову «відмазує» сина від покарання за жорстокий злочин — політолог

Павлишин-молодший має десятки адміністративних правопорушень, зазначив експерт.

Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що генеральний директор Рівненської атомної електростанції (АЕС) Павло Павлишин вкотре намагається «відмазати» сина Євгена Павлишина від кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) про смерть побитої ним 64-річної жінки на Білому озері у Вараському районі Рівненської області.

Про це політолог повідомив у своєму блозі.

«[…] рівненські правозахисники кажуть, це не перший випадок, коли Євгена Павлишина його батько Павло Павлишин «відмазує» від відповідальності за злочини. Поліція Рівненської області має багато докладної інформації про життя та «діяльність» Павлишина-молодшого. Зокрема, кажуть про його «теплі» відносини з місцевими кримінальними авторитетами Юрієм Мізюком та Святославом Тимофієвим, по справах яких він проходив як свідок та співучасник.

За даними Єдиного центру обробки судових рішень Євген Павлишин має стосунок до 140 справ. Дос’є Павлишина-молодшого починається коли йому було лише 18 років в 2003 році. Багато справ стосовно нього порушувалось за ст. 296 (хуліганство), ст. 206 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю), ст. 185 (крадіжка).

В 2021 році проти Павлишина-молодшого порушено кримінальну справу за злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування (зареєстровано в ЄРДР за №12021186050000112 від 26.05.2021). Він має десятки адміністративних правопорушень: за порушення правил дорожнього руху, керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, порушення правил карантину тощо» — написав Кулик.

Політолог зазначив, що більшість справ «магічним» чином не було доведено до судового розгляду. «То втратили докази, то змінилися свідчення, то прийнято відверто незаконні рішення слідчими тощо. Цю «магію» інакше, як втручанням впливового батька — гендиректора Рівненської АЕС Павла Павлишина, важко пояснити», — наголосив Віталій Кулик.

Нагадаємо, раніше на території бази відпочинку «Холодок» (с. Рудка Вараського району) сталося побиття 2 жінок — 64-річної матері та її доньки, які орендували на базі будиночок для відпочинку. Побив жінок під час «відпочинку зі своїми друзями» власник бази відпочинку Євген Павлишин, який є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Причиною нападу Павлишина-молодшого на жінок стало їхнє обурення фактом справляння потреби власником бази відпочинку на стіну орендованого будиночка. Коли жінка похилого віку, яка орендувала цей будиночок для відпочинку з дочкою, зробила зауваження, то після фрази: «Ти що, не знаєш хто я?», отримала удар, від якого впала на землю, а Євген Павлишин продовжив бити її ногами. Дісталося й доньці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

Літню жінку госпіталізували до Варашської лікарні, де пізніше вона померла від отриманих травм унаслідок побиття.

Як повідомляли Українські Новини, справу про смерть побитої сином гендиректора Рівненської АЕС жінки намагаються «зам’яти» – нібито померла через падіння у лікарні.

Раніше син гендиректора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив жінку похилого віку.

Незалежна профспілка Рівненської АЕС вимагає звільнення гендиректора станції Павла Павлишина. // УНІАН