Директор ТОВ завищив вартість обладнання для диспетчеризації ліфтів більш ніж на ₴1 млн.

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора фірми за фактом заволодіння грошовими коштами службовою особою вчиненого повторно та службового підроблення ( ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, встановлено, що між Солоницівською селищною радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори, згідно з якими ТОВ прийняло на себе зобов’язання з виконання робіт на встановлення обладнання диспетчеризації ліфтів у житлових будинках смт. Солоницівка.

Директор ТОВ виготовив та надав заступнику селищного голови Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області акти приймання виконаних будівельних робіт з завищеними цінами на ліфтове обладнання загальною сумою понад 1 млн. грн.

У подальшому Солоницівською селищною радою на підставі зазначених актів на банківський рахунок ТОВ перераховано вказану суму.

Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді Солоницівської селищної ради, діями директора ТОВ, складає понад 1 млн. грн.

Досудове розслідування проводили працівники Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури