Директора измаильского дома ребенка заподозрили в изнасиловании воспитанниц

Во вторник, 1 сентября, Измаил (город на юге Одесской области, второй по величине и значению в регионе) облетела тревожная весть. В коммунальном учреждении «Специализированный дом ребенка» произошло изнасилование, в котором подозревают руководителя данного заведения.

В соцсети сообщают, что, со слов медицинского персонала дома ребенка, после посещения кабинета директора Виктора П. одна из воспитанниц дома вернулась со следами сексуального насилия.

«Это подтвердили два врача заведения, которые провели осмотр и решили сообщить о происшествии на линию „102“. Прибывшие по вызову полицейские провели необходимые действия на месте, взяв показания у медперсонала и пострадавших», — констатируют в сети.

Сегодня же представители ряда общественных организаций Измаила (БФ «Крылья Надежды», ОО «Берегиня» и других) пришли в Измаильский отдел полиции. Их возмутил тот факт, что подозреваемый в совершении страшного преступления руководитель детского специализированного учреждения даже не отстранен от должности. Хотя бы на время следствия.

Общественники встретились с заместителем начальника местной полиции Николаем Стояновым, который сообщил, что следственные действия по данному факту проводятся. Однако что-либо конкретизировать не стал, сославшись на «тайну следствия». После этого обеспокоенные активисты прибыли в дом ребенка и пообщались с его сотрудниками.

«Медперсонал подтвердил информацию об изнасиловании, уточнив, что речь идет не об одном ребенке, а о нескольких детях. На видеокамеру сотрудники учреждения рассказывать обо всем отказываются — возможно, это связано с запугиванием их со стороны начальства», — сообщили общественники. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)