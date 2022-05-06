Директора лісомисливського господарства на Рахівщині підозрюють у розтраті близько пів мільйона гривень

Начальник відділу Закарпатської обласної прокуратури повідомив директору одного з лісомисливських господарств Рахівщини про підозру у повторній розтраті чужого майна у великих розмірах (ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, протягом кількох років держпідприємство безпідставно виплатило матеріальні допомоги понад сотні працівникам. Для цього підозрюваний, усупереч законодавству та нормативним актам самого підприємства, проставляв відповідні резолюції на заявах працівників.

Крім того, встановлено і факти безпідставної реалізації паливної деревини громадянам за заниженими цінами через протиправні управлінські рішення директор ЛМГ.

Загальна сума збитків підприємству від незаконних дій особи склала 478 тис. грн. Зауважимо, що наразі службовець відсторонений від займаної посади в межах іншого кримінального провадження.

Подальше досудове розслідування провадження здійснюють слідчі П’ятого слідчого відділу (із дислокацією в м. Ужгороді) ТУ ДБР за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури