Директора нічного клубу засуджено за роботу в нічний час під час карантину

За підтримання публічного обвинувачення Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним 36-річного директора нічного клубу за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним хворобам, якщо такі дії завідомо могли спричинити поширення захворювань (ч.1 ст.325 КК України), та призначив покарання у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить тридцять чотири тисячі гривень.

Як розповів керівник Слобідської окружної прокуратури Ігор Білодід, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року директор нічного клубу, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інших нормативних актів, якими заборонено роботу після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо), розуміючи, що його дії можуть призвести до розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організовував роботу персоналу нічного клубу, що супроводжувалось обслуговуванням з надання послуг громадського харчування, чим порушив вимоги вищевказаних нормативно-правових актів.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.04.2021 директора нічного клубу визнано винним за ч. 1 ст. 325 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить тридцять чотири тисячі гривень.

Довідково: Вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури