Директора підрядної фірми судитимуть за заволодіння бюджетними коштами під час ремонту покрівель житлових будинків у Сєвєродонецьку

Сєвєродонецька окружна прокуратура Луганської області за результатами досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, на замовлення комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради упродовж 2018 року фірма-підрядник виконувала роботи з ремонту покрівель житлових будинків у місті. Обвинувачений вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів будівельних робіт. На підставі цих документів за фактично не виконаний ремонт покрівель на користь приватного підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі майже 150 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сєвєродонецьким районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Вказаній особі загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

Луганська обласна прокуратура

(за матеріалами Сєвєродонецької

окружної прокуратури)