Директора ТОВ підозрюють у привласненні кошти університету на лакофарбовій продукції

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, під час досудового розслідування встановлено, що директор одного з ТОВ у 2017 році вступив в злочинну змову з посадовими особами Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», спрямовану на незаконне заволодіння коштами університету, із використанням процедури та результатів проведення тендеру при закупівлі лакофарбової продукції.

Будучі у змові з директором ТОВ, посадові особи Студентського містечка зробили усі умови, аби у тендері перемогла саме своя людина.

Так протиправно було визнано переможцем тендеру саме те товариство, з директором якого була укладена злочинна змова.

З даною фірмою було укладено два договори по закупівлі лакофарбової продукції за завідомо завищеними цінами.

Після процедури поставки товару та переводу коштів на рахунок ТОВ, директор фірми незаконно розпорядився надлишковою сплатою за товар у сумі понад 200 тисяч гривень отриманою внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми, чим спричинив матеріальний збиток державі на вказану суму.

Досудове розслідування здійснює слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Харківська обласна прокуратура