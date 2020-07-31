Директора ТОВ судитимуть за заволодіння майже ₴700 тис. держкоштів при реконструкції мосту на Харківщині

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №6 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив в. о. керівника місцевої прокуратури Андрій Литвиненко, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році керівник товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір з однією з селищних рад Харківського району Харківської області на виконання робіт по реконструкції мосту через річку Уди в Харківському районі області. Фінансування вказаних робіт здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету.

Експертним шляхом підтверджено, що роботи були виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт завищена на суму майже 700 тис. грн.

Також вказаним очільником ТОВ внесено недостовірні відомості в акти приймання виконаних ремонтних робіт із завищеними обсягами фактично виконаних робіт.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області