Директора товариства на Закарпатті судитимуть за махінації з державними коштами

Правоохоронці області викрили директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю на незаконному заволодінні понад 600 тисячами гривень державних коштів. Фігуранту кримінальної справи повідомили про підозру у розтраті державних коштів та службовому підробленні. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду

Минулого року слідчі поліції Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ, за процесуального керівництва обласної прокуратури, встановили причетність директора будівельної фірми до незаконного привласнення бюджетних коштів, передбачених на закупівлю обладнання для сімейної амбулаторії на Ужгородщині.

Нагадаємо, йдеться про неправомірну діяльність місцевого 35-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Відомо, що у 2019 році фірма фігуранта виграла тендер на будівництво «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» в одному з населених пунктів Ужгородського району, який проводився у рамках програми Кабінету Міністрів України.

Згідно з укладеним договором одним із пунктів було передбачено здійснення підрядником закупівлі обладнання для амбулаторії. Натомість в липні того ж року директор вніс неправдиві відомості до фінансових документів й таким чином незаконно заволодів державними коштами в сумі майже 667 тисяч гривень, не виконавши при цьому своїх зобов’язань.

В грудні 2021 року правоохоронці зібрали достатньо доказів та повідомили директору товариства про підозру за одразу двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Слідчі вже завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області