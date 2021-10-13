Директору Департаменту комунальної власності м. Києва, його першому заступнику та директору КП «Київкінофільм» повідомлено про підозру
Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору Департаменту комунальної власності м. Києва, його першому заступнику, а також директору КП «Київкінофільм» в службовій недбалості, в наслідок якої територіальна громада м. Києва недоотримала кошти за оренду приміщень кінотеатру «Київ» у сумі понад 22 млн гривень.
Встановлено, що у 2019 році перший заступник начальника Департаменту комунальної власності м. Києва та директор КП «Київкінофільм» уклали з приватним товариством трьохсторонній договір щодо оренди приміщень кінотеатру «Київ» площею понад 7 тис. кв м на вул. Великій Васильківській, 19.
Орендна плата, визначена протоколом засідання конкурсної комісії, становила 2,1 млн гривень без урахування ПДВ за базовий місяць.
Виплати у повному обсязі були здійснені товариством у період з червня по листопад 2019 року включно. Однак у подальшому орендар звернувся до Департаменту комунальної власності м. Києва з проханням перевірити стан використання будівлі кінотеатру «Київ». У зв’язку з цим, директор Департаменту утворив комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов’язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру.
Зазначений акт став підставою для припинення нарахування орендної плати, починаючи з грудня 2019 року, і був підписаний представником балансоутримувача — директором КП «Київкінофільм» та керівником відділу Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА.
В ході досудового розслідування встановлено, що складення вказаного акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду.
Крім того, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи приміщення кінотеатру «Київ» повністю придатне на теперішній час для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів.
Внаслідок несумлінного виконання вищезгаданими особами своїх службових обов’язків щодо забезпечення контролю за виконанням умов укладеного договору, а також звільнення орендаря від орендної плати у спосіб, не передбачений законодавством, територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди на суму понад 22 млн грн. у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні на цей час триває.
Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження ГВ КЗЕ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet