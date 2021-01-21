Директору ТОВ повідомлено про підозру у заволодінні майже ₴2,2 млн. під час реконструкції спортмайданчиків
За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).
За даними слідства, протягом 2016-2019 років між комунальним підприємством «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо реконструкції діючих спортивних майданчиків у м. Харків.
За результатами комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз по 13 об’єктах встановлено неналежну якість виконаних робіт, а саме: відсутність бетонного фундаменту невідповідність проєкту розмірів шарів покриття, а також форми, структури, розміру бетонних фундаментів.
Враховуючи фактичні характеристики та якість фундаменту, який є головною несучою конструкцією спортивного комплексу, експлуатація за призначенням спортивних майданчиків неможлива, оскільки вони перебувають в аварійному стані.
Загальна сума збитків складає майже 2,2 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють співробітники Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet