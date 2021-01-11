Директору товариства загрожує 8 років за гратами за привласнення коштів, виділених на будівництво дитсадка

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора одного з товариств за фактом привласнення бюджетних коштів і підроблення документів (ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України)

За даними слідства, наприкінці 2019 року між однією з сільських рад Києво-Святошинського району та вказаним товариством укладено договір підряду про будівництво дитячого садка.

Проте, не виконавши роботи у повному обсязі, директор вніс неправдиві відомості до офіційних документів та заволодів бюджетними коштами на суму близько 359 тис грн. Наразі досудове слідство у вказаному проваджені завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури