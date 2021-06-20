Дівчину, яку шукали понад 5 днів у Нікополі, знайшли мертвою на пустирі, вбивця 15-річний підліток

У Нікополі за вбивство дівчини, яку шукали понад 5 днів, поліція затримала 15-річного підлітка. За попередньою інформацією, 14 червня хлопець задушив потерпілу на пустирі за покинутою будівлею, після чого втік з місця злочину. Встановлено, що дівчина була знайома з нападником.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові.

Правоохоронці спільно з волонтерами перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка. Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею. Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського РУП