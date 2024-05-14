Дівчина, яка скаржилась на побиття військовим, була в компанії п’яних нападників на таксиста — поліція

Поліція Одеси розслідує справу про побиття 19-річної дівчини представником ТЦК. Сама дівчина перед цим була в компанії, яка напала на місцевого таксиста.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці побачили публікацію про напад на 19-річну жительку Одеси та її побиття військовим ТЦК у соцмережах. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Утім сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється.

У поліції розповіли: лише за день до того, як дізналися про побиття дівчини, ввечері 12 травня, отримали повідомлення від місцевого таксиста про те, що на нього напали четверо людей та застосували проти нього газовий балончик дратівливої дії.

На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина та троє чоловіків, запросили до відділку поліції. Водій повідомив, що молодики напали на нього за те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та п’яні.

У поліції розповіли: у райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала.

Так, на неї склали кілька протоколів — за дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. А також протокол про адмінзатримання. Ще на одного чоловіка склали протокол за появу п’яним у громадському місці.

Після цього правопорушників відпустили. А вже наступного дня поліція отримала повідомлення про побиття дівчини працівниками ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров’я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини.

Поліція зазначає, що наприкінці минулого року до суду скерували матеріали щодо дівчини за обвинуваченням (ч. 4 ст. 185 ККУ). А в березі цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік. // hromadske