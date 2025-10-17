Дії посадовиці Дніпровської міськради завдали збитків бюджету на суму понад ₴7,5 млн

Прокурорами Центральної окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, службова недбалість якої спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у 2021 році обвинувачена уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти.

Згодом ТОВ неодноразово ініціювало додаткові угоди з безпідставним підвищенням вартості електроенергії. Посадова особа підписувала ці угоди, не перевіряючи обґрунтованість підвищення цін, чим завдала бюджету збитків на суму понад 7,5 млн грн.

За клопотанням прокурора судом на нерухоме майно обвинуваченої накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури