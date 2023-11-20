«Для отримання грошової допомоги перейдіть за посиланням»: викрито групу шахраїв, які заробляли на фішингу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрито чотирьох молодиків, які наживались на довірливих громадянах. До протиправної діяльності причетні троє 20-річних чоловіків та хлопець віком 18 років — усі вони підозрюються в шахрайстві у складі організованої групи.

За даними слідства, план незаконного збагачення молодики розробили у грудні минулого року. Шахраї налаштували таргетовану рекламу в соцмережах на авдиторію, зацікавлену в отриманні грошової допомоги у вигляді виплат від держави, благодійних фондів тощо. У рекламному оголошенні пропонувалось перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, візуально схожий на сторінку державного порталу. Однак насправді цей «сайт-перехідник» був створений шахраями.

На ньому зловмисники розміщували фішингове посилання, перейшовши за яким потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн-банкінг. Довірливі громадяни вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв.

Потім кошти з банківських карток своїх жертв зловмисники «виводили» на підконтрольні рахунки.

Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних.

Усім чотирьом молодикам інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, повторно (ч. 4 ст. 190 КК України в редакції, чинній до 11.08.2023).

За клопотанням прокурорів усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області, слідчими ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура