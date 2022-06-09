Для «вибивання» неіснуючого боргу мешканець Житомирщини звернувся до «кримінального авторитета»

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у зверненні до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, з метою застосування такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

Слідством установлено, що житель Новоград-Волинського району у листопаді минулого року попросив знайомого підприємця, аби той «посприяв» у поверненні вилученого правоохоронцями автомобіля.

Однак, не отримавши бажаного результату, аби «з’ясувати стосунки» з підприємцем, який не виконав обіцянки, звернувся до неодноразово судимого місцевого жителя, який раніше відбуваючи покарання за корисливі та насильницькі злочини, здобув широке коло кримінальних зв’язків та отримав статус «смотрящого» по місту.

Так званий «кримінальний авторитет», погодившись на таке прохання підозрюваного, взявся за «вибивання» з місцевого жителя неіснуючого боргу, залучивши ще трьох осіб (про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 189 КК України їм повідомлено раніше). Спочатку зловмисники, погрожуючи фізичною розправою потерпілому, вимагали у нього 3 тис. доларів США, а вже наступного дня — 7 тис. доларів США.

Коли ж під час чергової зустрічі 02.04.2022 потерпілий відмовився виконати їхні вимоги, чоловіки побили його, а «кримінальний авторитет» завдав ще й численних ножових поранень.

«Організатору» побиття 23.05.2022 повідомлено про підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу та вимаганні передачі чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, «кримінальному авторитету» – без права внесення грошової застави.

Наразі стосовно фігуранта справи, який звернувся до «кримінального авторитета», вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Злочини викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Найполіції України та Головного управління Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури