Для «вибивання» грошей звернулася до «кримінального авторитету» – засуджено жительку Черняхова

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцеву жительку визнано винною у зверненні до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта злочинного впливу з метою застосування нею такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України). Вироком суду їй призначено покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Прокурори у суді довели, що злочин проти громадської безпеки скоїла раніше судима 26-річна жителька смт Черняхів.

У липні минулого року, маючи намір придбати автомобіль, вона перерахувала власнику грошовий завдаток – 9 600 грн, аби, за усною домовленістю, згодом заплатити повну вартість та переоформити авто на себе. Проте необхідної суми для покупки авто так і не знайшла, натомість захотіла повернути сплачений завдаток.

Аби повернути гроші, фігурантка справи звернулася не до суду, а до «кримінального авторитету», який у міру неодноразової судимості мав злочинний вплив у кримінальному середовищі та поширював його у суспільстві (матеріали стосовно нього виділені в окрема провадження).

Отримавши від «замовниці» 5 тис. грн за свої послуги та номер телефону потерпілого, він взявся «вибивати» завдаток. Так, перебуваючи в установі виконання покарань, він впродовж майже півтора місяця систематично телефонував потерпілому та, посилаючись на свій авторитет у «злодійських колах», вимагав гроші. У разі неповернення – погрожував залучити своїх «братчиків» на волі для застосуванням насильства та знищенням майна.

У суді обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у скоєному.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури