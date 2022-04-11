Дніпропетровська поліція затримала підjpрюваного у розбійному нападі на переселенку

Погрожуючи ножем, нападник побив літню жінку та відібрав у неї останні заощадження.

Злочин стався третього квітня у одному із вагонів електрички зі сполученням «Дніпро-Головний – Межова». Правоохоронці встановили, що близько 22:30 до 78-річної вимушеної переселенки із с. Адамівка підійшов чоловік та, погрожуючи зброєю, побив жінку. Після чого він заволодів двома сумками, в яких знаходились: 40 тисяч гривень, ювелірні вироби та мобільний телефон. На наступній станції нападник вибіг з вагону.

Правоохоронці Синельниківського районного управління поліції відразу розпочали комплекс оперативних заходів, в ході яких встановили та затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 22-річний мешканець Васильківського району.

Майже все майно, яким заволодів зловмисник, поліція повернула власниці.

10 квітня слідчим за погодженням із прокуратурою нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров’я особи вчиненого в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Того ж дня Васильківським районним судом Дніпропетровської області підозрюваному у обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області