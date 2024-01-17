Дніпропетровські поліцейські ліквідували чергову «схему» виїзду за кордон «багатодітних» ухилянтів

Безперешкодний виїзд за кордон за допомогою підроблених документів про батьківство трьох дітей коштував ухилянтам від військової служби 6 тис. доларів.

Незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку двоє жителів Дніпропетровської області 58 та 46 років.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виготовити документи, зокрема свідоцтва про народження трьох дітей віком до 18 років із зазначенням їх батьківства. Далі підшуковували жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких можна було оформити батьківство та виготовляли фіктивні документи. Такі послуги коштували чоловікам 6 тис. доларів та надавалися виключно для уникнення мобілізації та подальшого виїзду за кордон. Першу частину коштів ухилянти сплачували як завдаток, а другу – після отримання всіх документів.

Фігурантів затримали 10 січня у Синельниківському районі. У них вилучили пакет документів та отримані за їх виготовлення гроші.

Двом чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Їм повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Синельниківська окружна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ в Дніпропетровській області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області