До 1 ріку та 6 місяців у дисбаті засуджено прикордонника, який «допоміг» незаконно перетнути кордон

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Роздільнянський районний суд Одеської області визнав інспектора прикордонної служби прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України винним у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та порушенні правил несення прикордонної служби (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 419 КК України).

Вироком суду військовослужбовця засуджено до тримання у дисциплінарному батальйоні строком 1 рік 6 місяців, з позбавленням права обіймати посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища строком на 1 рік, з конфіскацією майна.

Встановлено, що прикордонник, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з двома особами, згідно єдиного розробленого плану, «допоміг» громадянам призовного віку незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Молдова поза межами пропуску.

Невдалою спробою помандрувати закордон вказані громадяни привернули до себе увагу й працівників військоммату.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

Південного регіону