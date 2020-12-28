До 10,5 років позбавлення волі засуджено розбійника, який нападав на жінок у Голосіївському районі

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 1 судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок (ч. 2 ст. 186 та ч.ч. 2, 4 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний обвинувачений упродовж червня-липня 2019 року нападав на потерпілих у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтових кабінах будинків, де ті проживали.

Жертвами нападника стали 5 жінок віком від 66 до 77 років. Зловмисник наносив удари жінкам, та користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них золоті прикраси та інші цінні речі, які у подальшому здавав у місцеві ломбарди.

В результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тисячі гривень.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винними та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинуваченого залишено під вартою до набрання вироком законної сили.

Київська міська прокуратура