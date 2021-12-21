До 10 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено розбійників, які вчинили напад на таксиста

За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом молодикам, які вчинили розбійний напад на водія таксі.

Злочин стався 7 жовтня 2018 року біля житлового будинку по вулиці Академіка Корольова у м. Києві.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачені, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, маючи на меті заволодіння чужим майном, спланували напад на водія служби таксі.

Заздалегідь підготувавши знаряддя злочину (ножі та дерев’яні палиці), зловмисники вночі замовили поїздку, під час якої нанесли потерпілому удар ножем в спину, чим спричинили йому тяжкі тілесні ушкодження.

За принципової позиції прокурора окружної прокуратури у суді повністю доведено вину обвинувачених у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, та вироком Святошинського районного суд міста Києва останніх засуджено до 10 років позбавлення волі кожного з конфіскацією всього належного їм майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Святошинським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві.

Київська міська прокуратура