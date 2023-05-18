До 10 років позбавлення волі за розбій засуджено жителя Хмельницького району

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 54-річного жителя Хмельницького району у розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталась у грудні минулого року в с. Солобківці Ярмолинецької ОТГ.

Через незачинену хвіртку чоловік зайшов на подвір’я родини, якій за гроші допомагав по господарству. У хліві зловив і задушив три домашні качки. На шум прийшла господиня. Впізнавши крадія, пригрозила зателефонувати чоловікові. Злочинець не розгубився і вдарив жінку спочатку кулаком, а коли та намагалась втекти – завдав декілька ударів ломом по голові та почав душити.

Раптом до хліва у пошуках мами зайшов трирічний малюк. Побачивши знайомого дядька, який душить маму, хлопчик попросив відпустити її. Нападник дослухався до дитини. Наказав жінці мовчати про те, що сталося і втік.

Розбійника знайшли через 10 днів в Івано-Франківську. Там він переховувався у родичів.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури