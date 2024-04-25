До 10 років позбавлення волі загрожує двом чоловікам, які намагалися спалити в Одесі будівельний магазин

Правоохоронці повідомили правопорушникам про підозру і взяли їх під варту.

Про подію, що сталася в середині березня на вулиці Маршала Малиновського, співробітникам відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та рятувальникам повідомили небайдужі містяни.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці зʼясували, що двоє чоловіків підійшли у вечірній час до магазину будівельних матеріалів, за допомогою запальнички підпалили заздалегідь заготовлену пластикову пляшку із легкозаймистою речовиною і кинули її під ролети будівлі. А щойно вони зайнялись –побігли геть.

На момент підпалу у приміщенні перебував орендодавець. Він та небайдужі громадяни одразу почали гасити пожежу, а згодом їм на допомогу прибули вогнеборці. На щастя, ніхто не постраждав. Унаслідок займання були пошкоджені лише зовнішні ролети на крамниці.

Одного зловмисника поліцейські затримали того ж вечора, а його спільника, якому вдалось втекти, встановили та розшукали впродовж доби. Це – жителі Одеси 39-ти та 26-ти років.

«Під час огляду місця події ми вилучили пластикову пляшку зі слідами продукту горіння та запальничку, а у фігурантів – одяг, в якому вони були на місці злочину, та мобільні телефони з переписками щодо наміру підпалити магазин. В рамках провадження призначено низку експертних досліджень, – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Анастасія Химчак. – Зібравши достатню кількість доказів, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто у закінченому замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Мотиви вчинення злочину та суму завданих збитків буде встановлено в ході досудового розслідування».

Одеське районне управління поліції № 1