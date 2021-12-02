До 10 років позбавлення волі загрожує сумчанину за незаконне позбавлення волі та зґвалтування дівчини

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного сумчанина за фактом зґвалтування та незаконного позбавлення волі 18-річної дівчини.

Мова йде про подію, що сталась 30 липня 2021 року в м. Суми. Скориставшись пригніченим та безпорадним станом дівчини, обвинувачений зґвалтував її на березі річки. Після чого декілька годин утримував дівчину в авто та їздив з нею по місту, а потім поїхав до лісу, де знову зґвалтував.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проведено слідчими Слідчого управління Головно управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура