До 10 років позбавлення волі загрожує жінці, яка вбила табуреткою співмешканця

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 66-річної жінки, яка позбавила життя співмешканця.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської обласної прокуратури.

Подія сталась 6 березня 2021 року в м. Суми в одній із квартир багатоповерхівки. Чоловік повернувся з роботи додому в стані алкогольного сп’яніння. Його співмешканку це розлютило настільки, що вона схопила табуретку та нанесла нею більше 20 ударів по різним частинам тіла чоловіка. Після цього жінка пішла відпочивати. На ранок виявила, що її 59-річний співмешканець помер.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. За скоєне їй загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.