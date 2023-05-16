До 10 років позбавлення волі засудили 30-річного зловмисника, який задушив знайому

Затримали обвинуваченого працівники поліції ввечері 5 січня 2021 року на місці злочину у Вінниці.

Щоб прихвати особливо тяжкий злочин, підсудний помив підлогу у квартирі, де сталось вбивство, а тіло вбитої виніс у під’їзд.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 42-річну жінку побив і задушив її гість, з яким вони того вечора спільно відпочивали.

За сукупністю зібраних поліцією доказів, Вінницький міський суд визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого злочину, передбаченого ч. 1, ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області