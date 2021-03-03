До 10 років позбавлення волі засуджено адвоката, який викрав у клієнта ₴6 млн.

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Київським апеляційним судом залишено без змін вирок Шевченківського районного суду міста Києва стосовно адвоката, якого засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна за таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).

Прокурори у суді довели, що обвинувачений, який протягом десяти років надавав потерпілому правову допомогу та володів інформацією про його майновий стан, розробив план викрадення його майна.

До реалізації цього плану він залучив довірену особу клієнта, яка мала ключі та доступ до індивідуальних банківських сейфів, в яких зберігались його особисті грошові кошти.

Наприкінці квітня 2016 року обвинувачений, за попередньою змовою з довіреною особою потерпілого, яка, перебуваючи у банківській установі відчинила індивідуальні банківські сейфи, в клієнтській кімнаті разом з обвинуваченим заволоділи грошовими коштами у сумі більше 6 млн грн.

Іншого співучасника злочину вироком Шевченківського районного суду м. Києва у 2017 році засуджено за ч. 5 ст. 185 КК України.

Офіс Генпрокурора