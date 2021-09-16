До 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який до смерті побив рідну матір

За підтримання публічного обвинувачення Білоцерківською окружною прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який наніс своїй матері тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у листопаді 2020 року мешканець Білоцерківського району прийшов до своєї матері додому та жорстоко побив її. Зловмисник спочатку бив жінку кулаками по обличчю, а після того, як вона впала завдав не менше 17 ударів ногами по голові та тулубу.

Своїми протиправними діями, він спричинив потерпілій тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів, внутрішньочерепної травми та численних забоїв від яких 57-річна жінка померла.

Зазначимо, що засуджений раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, розбійний напад та зґвалтування.

У ході судового розгляду 36-річний громадянин заперечував свою причетність до смерті матері, однак прокурори надали суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину, його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз та показаннями свідків, які зазначили що він часто бив дружину та матір.

Володарський районний суд Київської області підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому максимальне покарання, передбачене санкцією статті — 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура