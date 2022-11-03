До 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка за збут наркотиків та зберігання зброї

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської та Оболонської окружних прокуратур міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 55-річному громадянину за фактами незаконного зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою збуту, а також незаконного зберігання, придбання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно матеріалів слідства, чоловік, придбавши заздалегідь розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі особливо небезпечні, організував їх масовий збут.

Реалізація заборонених речовин здійснювалася за допомогою месенджера, а також безпосередньо «з рук в руки» з автомобіля, на якому чоловік переміщувався у м. Києві.

У ході проведення обшуків за місцем мешкання обвинуваченого в Оболонському районі столиці та в його автомобілі правоохоронці виявили значну кількість розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме МДМА, амфетамін та канабіс у особливо великих розмірах.

Також правоохоронцями задокументовано факт придбання та зберігання обвинуваченим пістолету «Berettа» та близько 80 боєприпасів.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів, представлених у суді прокурорами Оболонської та Деснянської окружних прокуратур м. Києва, чоловіка визнано винним в інкримінованих правопорушеннях та засуджено до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура