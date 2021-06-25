До 10 років позбавлення волі засуджено киянина, який до смерті побив свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок, який наніс своєму товаришу тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2019 року обвинувачений та потерпілий разом відпочивали, розпиваючи спиртні напої у квартирі на вул. Приколійній у Дарницькому районі столиці.

Однак, на ґрунті раптово виниклого конфлікту обвинувачений наніс потерпілому декілька ударів по голові, поваливши його таким чином на землю, після чого продовжив наносити йому удари ногою в область голови та тулуба.

Закінчивши із побоями, підозрюваний виніс потерпілого на вулицю та залишив його там без свідомості.

Своїми протиправними діями, підозрюваний спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, у вигляді внутрішньочерепної травми, численних забоїв та переломім, від яких чоловік помер на місці.

Дарницький районний суд м. Києва підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури