До 10 років позбавлення волі засуджено трьох псевдопрокурорів фейкової «ЛНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду трьох жителів Луганщини засуджено за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їм призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 13 років.

Прокурори у суді довели, що з 2014 року чоловіки співпрацюють з представниками так званої «ЛНР».

У березні 2022 року вони погодилися на пропозицію представників держави-агресора та добровільно обійняли посади у незаконно створених так званих «прокуратурах Біловодського та Марківського районів Генеральної прокуратури ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управлінь СБУ у Чернівецькій і Луганській та Донецькій областях.

Початок строку відбування покарання засуджених обчислюватимуть з дати їх затримання.

Офіс Генпрокурора