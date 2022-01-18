До 10 років позбавлення волі засуджено винуватця ДТП, в якій загинуло троє осіб

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури колегією суддів кримінальної палати Черкаського апеляційного суду залишено без змін вирок Маньківського районного суду Черкаської області, яким жителя міста Кропивницький визнано винним у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, а також позбавлено права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

В суді прокурори довели, що водій «Toyota Land Cruiser-200», перебуваючи під дією амфітаміну, рухався на автодорозі сполученням «Київ-Одеса» та здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автівкою «Mercedes Vario», внаслідок чого воно перекинулося, а винуватець ДТП зіткнулася з автомобілем «ВАЗ 21114».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та три пасажири автомобіля «ВАЗ 21114», серед яких одна малолітня дитина, загинули на місці пригоди. Два неповнолітні пасажири отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури