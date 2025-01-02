До 10 років позбавлення волі засуджено жителя Київщини за вбивство співмешканки

За принципової позиції Бучанської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя Київщини винним в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства в липні 2023 року в селищі Пісківці Бучанського району між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік наніс жінці чотири удари руками в область голови, після чого задушив її.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура