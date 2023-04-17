До 10 років позбавлення волі засуджено зловмисника за вбивство знайомого у Києві

За підтримання Святошинською окружною прокуратурою міста Києва публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок громадянину України за вчинення умисного вбивства та викрадення майна потерпілого (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).

У серпні 2020 року в одній із квартир Святошинського району м. Києва виявили тіло чоловіка з колото-різаними ранами в області грудної клітини, спини та підборіддя.

Прокурорами у суді доведено, що обвинувачений на ґрунті раптово виниклого малозначного конфлікту наніс потерпілому 11 ударів ножем. Після вчинення вбивства зловмисник з метою приховання телефонних дзвінків, які б дозволили правоохоронцям його ідентифікувати, викрав мобільний телефон потерпілого.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва винного у вбивстві та викраденні майна засуджено до покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура