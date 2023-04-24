До 10 років тюрми засуджено старобільського колаборанта, ще двоє ворожих посіпак з Луганщини отримали підозри

За матеріалами СБУ Рівненський міський суд оголосив вирок колаборанту, який у незаконній «адміністрації Старобільського району лнр» обіймає посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту».

Колишнього «регіонала» засуджено до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати державні посади строком 15 років та з конфіскацією майна.

Наразі він перебуває у розшуку. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання та реального виконання покарання.

Тим часом СБУ повідомила про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України ще двом колаборанткам, які працюють в окупаційних «органах влади» на Луганщині.

Йдеться про жительку Старобільського району, яка очолює адміністративно-господарський відділ так зв. «адміністрації Біловодського району лнр» та уродженку Сєвєродонецька, яка з червня 2022 р. «виконує обов’язки» начальника відділу правової роботи так званої «адміністрації Троїцького району лнр».

Щодо цих осіб слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують досудове розслідування під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

А от слідчі дії стосовно колишнього чиновника Біловодської селищної ради, який підтримав агресора і від початку окупації керує відділом з питань державної служби та кадрів т.зв. «адміністрації Білокуракинського району «ЛНР», вже завершено.

Обвинувальні матеріали скеровано до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області.

Співробітники Служби продовжують роботу з документування діяльності ворожих пособників, аби жоден із них не уникнув покарання.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк