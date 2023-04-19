До 10 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено чоловіка за розбійний напад на киянку

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та розбою, а також заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, подія трапилась у грудні минулого року на вулиці Наталії Ужвій.

До поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що невідомий погрожував їй ножем та відібрав сумку з особистими речами.

Правоохоронці Подільського управління поліції оперативно встановили особу порушника та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 затримали його за місцем мешкання. Під час обшуку з оселі злочинця слідчі вилучили ніж та речі потерпілої.

Досудовим розслідуванням також було встановлено, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, розбою та заволодіння транспортним засобом.

Поліцейські повідомили 35-річному фігуранту про підозру та зібравши усю необхідну доказову базу, скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад) та засуджено до десяти років ув’язнення із конфіскацією всього належного йому майна.

Відділ комунікації поліції Києва