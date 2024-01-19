До 10 років ув’язнення за пограбування: на Дніпропетровщині затримали зловмисника, підозрюваного у двох майнових злочинах

Підозрюваний скористався тим, що працівниця відвернулася, та заволодів товаром з полиці магазину. А через декілька днів він скоїв пограбування в іншому торгівельному закладі у смт. Іларіонове Синельниківського району.

Правоохоронці Синельниківського районного управління поліції затримали підозрюваного. Ним виявився 24-річний мешканець іншої області.

16 січня слідчі за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП