До 10 років ув’язнення за вбивство матері засуджено жителя Миколаївщини

За публічного обвинувачення Миколаївської окружної прокуратури жителя смт Ольшанське Миколаївського району визнано винним в умисному вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у жовтні 2024 року між 54-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та його 77-річною матір’ю виникла сварка, у ході якої він задушив жінку мотузкою.

Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура