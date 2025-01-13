До 10 років ув’язнення загрожує 19-річному киянину, який намагався підпалити взуттєвий магазин

Юнак під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, облив алкоголем металопластикові двері й підпалив запальничкою. За клопотанням слідчих суд взяв фігуранта під варту.

До Дніпровського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від підприємця про те, що невідомий підпалив вхідні двері його взуттєвого магазину. Співробітники поліції задокументували пошкодження та розпочали пошук зловмисника.

Оперативники провели ряд розшукових заходів й невдовзі встановили, що до підпалу причетний 19-річний місцевий мешканець, який проживає в одному з столичних хостелів.

Як встановили правоохоронці, молодик вчинив злочин під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. Фігурант, проходячи повз крамниці, облив металопластикові двері алкоголем й підпалив запальничкою, після чого втік.

Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва