До 10 років ув’язнення загрожує киянину, який, вводячи лікарів в оману, отримував рецепти на купівлю нарковмісних ліків

Слідчі повідомили порушнику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, у березні цього року правоохоронцями було викрито 44-річного чоловіка, який, перебуваючи на програмі замісної підтримуючої терапії для хворих з опіоїдною залежністю, у лікарні за призначенням лікаря отримував для прийому лікарський засіб, що містить наркотичну речовину – метадон.

Втім, прагнучи отримати препарату більше, він ходив по інших медичних установах, й вводячи лікарів в оману, отримував від них рецепти на купівлю нарковмісних препаратів. Таким чином, зловмиснику, раніше судимому за крадіжки та наркозлочини, вдалося шахрайським шляхом отримати рецепти на медичні засоби із вмістом наркотичних речовин в чотирьох медзакладах.

Слідчі Подільського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – заволодіння наркотичними засобами шахрайським шляхом, та ч. 2 ст. 318 Кримінального кодексу України – використання незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція найбільшого покарання передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва