До 10 років ув’язнення загрожує жінці, яка стала «начальницей соцполитики» під час окупації Ізюма

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 58-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка добровільно погодилась працювати на нову «владу». Вона обійняла посаду «начальника управления труда и социальной политики ВГА Изюмского района».

Колаборантка брала участь у нарадах в окупаційній адміністрації, забезпечувала прийняття працівників на роботу при окупаційній владі, займалася організацією роботи адмінбудівлі «Центр соціального захисту населення».

Обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура