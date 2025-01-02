До 10 років ув’язнення засудили коростенця, який жорстоко розправився із колишнім зятем

За публічного обвинувачення прокурора Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у жовтні минулого року житель міста Коростеня скоїв жорстоке вбивство колишнього зятя у власному будинку.

Того дня потерпілий прийшов відвідати обвинуваченого. Під час спілкування між ними виник конфлікт. Неприязнь до гостя спричинила агресивну поведінку господаря. Він накинувся на потерпілого, збив його з ніг та задушив.

Після цього, аби приховати умисне вбивство, розчленував тіло, частково спалив у грубі, а рештки викинув у річку Уж, що неподалік від його помешкання.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури