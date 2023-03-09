До 10 років ув’язнення засудили водія, який п’яним збив на смерть двох пішоходів

Перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ» у стані алкогольного сп’яніння, 68-річний підсудний допустив наїзд на пенсіонерів, які йшли по узбіччі дороги. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер на місці пригоди, 77-річна жінка померла у лікарні під час надання медичної допомоги. Після наїзду зловмисник намагався втекти з місця пригоди, зробити це йому завадили очевидці – вони заблокували його автомобіль та викликали поліцію.

Автопригода сталась 11 вересня 2022 року о 16 годині в с. Васютинці Жмеринського району. Перевищивши дозволену швидкість руху у населеному пункті, водій виїхав на узбіччя дороги та допустив наїзд на двох людей. Залишивши потерпілих в небезпеці, водій не зупиняючись продовжив рух.

За висновком лікарів чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суд першої інстанції визнав обвинувачено винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) та ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України і визначив йому покарання у виді десяти років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Відділ комунікації поліціїВінницької області