До 10 років ув’язнення засуджено чоловіка, який до смерті забив співмешканку металевою монтувалкою

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Броварської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року в одному з приватних будинків Броварського району під час вживання алкоголю між співмешканцями виник конфлікт. Засуджений схопив металеву монтувалку та наніс потерпілій 4 удари по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці злочину.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура